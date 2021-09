Algoritme herkent botbreuken die specialist met blote oog mist

Radiologen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg krijgen hulp van kunstmatige intelligentie om te bepalen of een patiënt iets heeft gebroken. Uit tests is gebleken dat het computerprogramma BoneView uitstekend in staat is om botbreuken te vinden op röntgenfoto’s. Het algoritme ontdekte tijdens de testfase, waarin het zeshonderd recente foto’s analyseerde, zelfs zeven breuken die door professionals niet waren opgemerkt.

‘Uit onze test bleek dat BoneView in staat is om fracturen te vinden die de specialisten met het blote oog niet zagen’, zegt radioloog Erik Ranschaert. Als de onderzoeksresultaten worden doorgetrokken naar een heel jaar, zouden in het ziekenhuis per jaar 360 tot 370 gemiste breuken opgespoord kunnen worden, voegt hij eraan toe. ‘Dat is toch een aanzienlijk aantal.’

Het is volgens Ranschaert nog geen tijd om het algoritme de interpretatie van röntgenfoto’s volledig te laten overnemen van mensen. Bij de tests miste BoneView ook drie breuken die wel door de radioloog waren geconstateerd. Het blijft dus een hulpmiddel. ‘De uiteindelijke beoordeling van de röntgenfoto’s blijft een belangrijke taak van de specialist, die blijft eindverantwoordelijk.’

De software beoordeelt in 3 minuten een röntgenfoto en kan in de meeste gevallen met zekerheid zeggen of iemand een fractuur heeft. De uitkomst kan ook ‘twijfel’ zijn. Dan staat er een stippellijn op de plek waar de mogelijke breuk zit en moet de radioloog alle foto’s goed bekijken en zelf de knoop doorhakken.