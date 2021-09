Minister Hoekstra waarschuwt volgers voor nepmail over bitcoin

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft zijn volgers op Instagram gewaarschuwd voor mails die uit zijn naam zijn gestuurd en waarin investeringen in bitcoins worden geadviseerd. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er een Gmail-adres is aangemaakt met de naam van Hoekstra erin. De scammers doen zich voor als de demissionaire bewindspersoon.

Het is onduidelijk hoe zij aan de contactgegevens komen van de mensen naar wie de mails zijn gestuurd.

"Voor alle duidelijkheid. Dit bericht is niet van mij", schrijft Hoekstra op zijn Instagram. "Dergelijke berichten verstuur ik niet. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te voorkomen." Een aantal mensen heeft hem via Instagram op de nepmails gewezen. Hoewel Hoekstra als minister over de schatkist gaat, geeft hij geen "adviezen wat te doen met je geld", drukt hij volgers op het hart.