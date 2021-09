Martien R. in hoger beroep na veroordeling

Martien R. (50) gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot zestien jaar, zei zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers maandag desgevraagd. R. uit Oss werd door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie die handelde in wapens en drugs.

Zowel Martien als zijn advocaat waren niet aanwezig bij de uitspraak. Tijdens het proces hadden zij aangegeven weg te blijven omdat ze een oneerlijk proces vreesden. Uiteindelijk volgden op één na alle verdachten en hun advocaten het voorbeeld van R. ‘Achteraf hebben we daar gelijk in gehad’, zei Kuijpers. ‘Ik denk dat de rechtbank eerst de overtuiging had en dat het bewijs er daarna pas bij is gezocht.’

Het proces tegen R. en dertien medeverdachten was het grootste drugsproces ooit in Brabant. De verdachten, onder wie elf familieleden van R., zijn maandag allemaal veroordeeld.

R. kreeg de hoogst mogelijke straf, zoals die in juli ook al was geëist door het Openbaar Ministerie. De rechtbank veroordeelde de Brabander onder meer voor het leiden van een criminele organisatie, de invoer van bijna 2000 kilo cocaïne, de handel in onder meer automatische vuurwapens en witwassen.

Wanneer het hoger beroep dient is nog onbekend.