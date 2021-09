Nabestaande MH17-ramp: ‘Ik wil gerechtigheid voor mijn dochters’

Van der Meer deed altijd leuke dingen met Sophie, Fleur en Bente, zo beschreef hij maandag. ‘Ik coachte ze, maakte staartjes in hun haar en ik leerde ze zeilen. Maar in één klap was ik alles kwijt.’ Zijn dochters zaten samen met hun moeder in het vliegtuig. ‘Wat het meest steekt is dat ik niet precies weet wat er is gebeurd en waarom. Ik wil gerechtigheid en ik wil dat mijn dochters nooit vergeten worden.’

De vader ging door een hel en vond slechts kleine lichtpuntjes, zo zei hij. Zoals toen hij vernam dat de lichamen van zijn kinderen geïdentificeerd waren en hij afscheid mocht komen nemen. ‘Het lichaam van Bente, de jongste, was nog het meest intact. Mijn moeder zei dat ze als een vlindertje naar beneden was gefladderd.’

Drie weken

Van der Meer wordt nog vaak geconfronteerd met zijn verlies, bijvoorbeeld wanneer hij kinderen met hun ouders naar school ziet fietsen. ‘Dat kan ik nooit meer doen.’ De man is een van de ongeveer negentig nabestaanden die het woord voeren bij de rechtbank. Voor hen is drie weken de tijd uitgetrokken.

Ook de Australische James Rizk, een twintiger die beide ouders verloor, beschreef via een videoverbinding de traumatische ervaringen die hij heeft gehad sinds het neerhalen van de vlucht. ‘Ik moest talloze keren DNA afstaan en kreeg te horen dat er misschien slechts deeltjes van de lichamen van mijn ouders teruggevonden zouden worden.’

Identificatiebericht

Een scenario dat voor Jaap van Keulen, die zijn zoon, schoondochter en twee kleinkinderen verloor, werkelijkheid werd. ‘Zestien keer kregen we een identificatiebericht, in totaal zijn 220 delen van hun lichamen gevonden. We weten niet waar de rest is gebleven.’

MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne. Uit onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders.

Het OM vervolgt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.