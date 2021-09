FT: Britten verlengen overgangsperiode Noord-Ierland opnieuw

Volgens de brexitovereenkomst die het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie sloten moeten alle goederen die Noord-Ierland ingaan voldoen aan de Europese regels. Dat werd afgesproken om te voorkomen dat er een harde grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland zou ontstaan. Er was wel een overgangsperiode waarbij nog niet werd verlangd dat alle goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verhandeld alle benodigde papieren zoals gezondheidscertificaten hebben.

Die overgangsperiode gold eigenlijk voor drie maanden, maar in maart verlengden de Britten hem al eenzijdig. In juni gebeurde dat nogmaals, maar deze keer met goedkeuring van de EU. Gesprekken tussen Londen en Brussel hebben echter nog steeds niets opgeleverd.

De Britse regering wil dat het Noord-Ierlandprotocol, zoals het officieel heet, wordt aangepast omdat het onwerkbaar is. De EU meent dat de Britten wisten waar ze voor tekenden en willen dat hun zorgen op een andere manier worden ondervangen. De Britse brexitminister David Frost was de hoofdonderhandelaar namens de Britten voor het brexitakkoord. Premier Boris Johnson koos er juist voor om alleen Noord-Ierland aan de EU-voorwaarden te koppelen in plaats van heel het Verenigd Koninkrijk zoals zijn voorgangster Theresa May wilde.