Osse drugs- en wapenhandelaar Martien R. 16 jaar de cel in

Martien R. (50) is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het leiden van een familienetwerk dat handelde in drugs en zware wapens. De rechtbank in Den Bosch legde hem maandag de maximaal mogelijke celstraf op, deze is conform de eis.

R. uit Os stond aan het hoofd van een bende met daarin twaalf familieleden, waaronder enkele broers en zijn zoon Anton (27).

Het gaat om het grootste drugsproces ooit in Brabant. De zaak kende een turbulente start in mei omdat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten.