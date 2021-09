Laschet wil voor verkiezingen niet meer over peilingen praten

De Duitse bondskanselierskandidaat namens het CDU/CSU, Armin Laschet, wil het voorafgaand aan de verkiezingen niet meer over de peilingen hebben. De sociaaldemocraten van Olaf Scholz staan in die peilingen 5 procent voor op het CDU/CSU.

De verkiezingen voor de Duitse bondsdag zijn op 26 september. De nieuwe bondskanselier wordt niet direct verkozen, maar op basis van het aantal stemmen in het parlement. Laschet geldt als opvolger van Angela Merkel binnen de CDU/CSU als een van de grote favorieten. Scholz is zijn grootste concurrent.

‘Deze dagelijkse peilingen zijn spannend om te volgen, maar ik heb het liever over hoe we verder moeten gaan met Duitsland. We moeten in de komende weken over politiek praten. En dan zien we bij de verkiezingen wel hoe goed de peilingen waren’, aldus Laschet.

De SPD en CDU zitten momenteel samen in een coalitie. Scholz zei eerder al dat hij graag met de Groenen wil regeren, mocht hij de verkiezingen winnen.