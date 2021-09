Bodycambedrijf Zepcam haalt geld op om door te groeien

In totaal heeft Zepcam meer dan vierhonderd organisaties in veertig landen als klant. Daarmee is het naar eigen zeggen marktleider in Europa. Ook mondiaal staat het de bodycammaker er goed op, met onder meer politiediensten in Singapore en Dubai als klant en dus wil het bedrijf doorgroeien.

Topman Jurriaan Pröpper voorziet dat steeds meer sectoren bodycams zullen gaan gebruiken de komende jaren, zoals de logistiek, de zorg en de bouw. Daarom wil Zepcam investeren in de ontwikkeling van de software voor de nieuwste versie van zijn camerasysteem, dat niet alleen kan opnemen maar ook kan livestreamen. Verder wil Zepcam de klantenservice en -ondersteuning uitbreiden.

Zepcam gaat voor 2 miljoen euro aan obligaties uitgeven, een soort lening. De resterende 1 miljoen euro haalt het bedrijf op met de uitgifte van certificaten van aandelen. Houders daarvan hebben geen eigendoms- of stemrecht in het bedrijf, maar wel recht op dividend. Ook kunnen ze de certificaten verhandelen en zo koerswinst boeken. Dat kan via de NPEX-beurs, een beurs voor groeiende ondernemingen.