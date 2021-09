Minder zonuren maakten stroom in augustus duurder

De elektriciteitsprijzen zijn in augustus onverwachts verder gestegen. Dat kwam volgens energieleverancier Zonneplan door flink minder zonuren dan anders in de zomermaand en een verder stijgende gasprijs. Vanwege vakanties werd juist een lagere gemiddelde stroomprijs verwacht.

De gemiddelde inkoopprijs voor een kilowattuur elektriciteit steeg in augustus vergeleken met een maand eerder met 2 procent naar 25,52 eurocent. Dat komt bovenop een toename van de stroomprijs de afgelopen maanden, zegt een woordvoerder. ‘Hoewel deze stijging gaat om de inkoopprijs, werkt dit op termijn door in de jaarcontracten van consumenten.’ Een concreet bedrag kon hij niet noemen.

Behalve een lager aantal zonuren van 165 ten opzichte van 195 in een gemiddelde augustusmaand, stond er ook niet veel meer wind dan normaal. Daarom was er meer fossiele energie nodig, wat volgens Zonneplan duurder is. Een lagere vraag naar elektriciteit doordat Nederlanders in augustus vakantie vierden, kon een prijsstijging tegen de verwachtingen in niet voorkomen.

De prijs voor elektriciteit daalt voorlopig nog niet, denkt Zonneplan. Dat komt door het verder stijgen van gasprijzen doordat de voorraden daarvan beperkt zijn. Omdat Nederland nog veel gas nodig heeft voor de stroomvoorziening, hangt de prijs voor elektriciteit nauw samen met de gasprijs. Voor gas werd in augustus volgens de energieleverancier 18 procent meer betaald.