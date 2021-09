Kroongetuige B. hervat medewerking aan liquidatieproces Marengo

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, gaat weer verklaren. In mei staakte B. zijn medewerking aan het proces voorlopig, vanwege problemen rond de veiligheid van zijn gezin. ‘De advocaten van de kroongetuige hebben de rechtbank laten weten dat er geen belemmeringen meer zijn om zijn verhoren te hervatten’, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank maandag berichtgeving in het AD.

Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden en plannen en voorbereidingen daartoe. Ridouan Taghi is hoofdverdachte. Naast hem heeft het Openbaar Ministerie zestien anderen voor de rechter gebracht.

De veiligheid van B. en zijn naasten is een uiterst gevoelig punt in het kader van het proces. In maart 2018 werd de broer van B. in Amsterdam doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op zijn advocaat Derk Wiersum. Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd medio 2020 adviseur en vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Op 6 juli werd hij in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

Regiezittingen

De rechtbank hervat het proces op 15 en 16 september met twee zogeheten regiezittingen, waarin de stand van het complexe, omvangrijke onderzoek wordt besproken. Op 21 en 22 september zullen de verhoren van kroongetuige B. ter zitting worden voorgezet. Het proces vindt plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

B. stapte in 2017 naar justitie en sloot een kroongetuigenovereenkomst. De aanstaande verhoren zullen niet alleen gaan over de misdrijven waarover B. het nodige zou weten, maar ook over een iPhone die hij in zijn cel in zijn bezit heeft gehad. Daarin is onder meer chatverkeer met zijn vriendin aangetroffen waarover de advocaten van de verdachten die B. met zijn verklaringen belast alles willen weten. De appjes zouden B.’s betrouwbaarheid kunnen aantasten, menen de raadslieden.

De advocaten van B. waren maandag niet bereikbaar voor commentaar.