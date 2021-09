Rover: geef drukte in treinen door in september

Reizigersvereniging Rover roept mensen die met het openbaar vervoer reizen op om in de maand september door te geven hoe druk het is in de trein. Traditioneel is deze maand de drukste van het jaar, maar vanwege de geldende coronamaatregelen heeft Rover ‘geen idee wat ons te wachten staat’, aldus directeur Freek Bos.

Vakanties zijn voorbij, scholen gaan weer beginnen en de NS start de dienstregeling van voor corona weer op. Mensen willen normaal gesproken al weten wanneer het druk is in de trein, stelt Rover. Dat is door corona niet verminderd, aangezien mensen nu minder graag naast een ander willen zitten. Maar hoe de drukte zal uitpakken is onduidelijk. Er is onder andere veel onzekerheid of colleges fysiek doorgaan en of mensen vaker kiezen om thuis te werken.

Daarom roept Rover op de drukte aan hen door te geven. ‘Dan kunnen wij zien of de trein van 08.00 uur korter moet, en die van 08.15 uur juist langer’, zegt Bos, die met de verzamelde informatie vervoerders kan aanspreken. Rover heeft ook een meldpunt voor drukte in de bus.