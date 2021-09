Franse coronapas vanaf woensdag verplicht in minder winkelcentra

De coronapas is vanaf woensdag in minder Franse winkelcentra verplicht. Momenteel moeten mensen het bewijs van inenting of negatieve test nog in 178 winkelcentra laten zien, vanaf woensdag is het nodig in 64, zei minister van Economische Zaken Bruno Le Maire in gesprek met televisiezender BFM TV.

Een coronapas blijft nodig in winkelcentra met meer dan 20.000 vierkante meter in regio’s waar in de afgelopen week meer dan 200 coronabesmettingen per 100.000 inwoners zijn gemeld. De overgebleven 64 winkelcentra bevinden zich in negen departementen.

De coronapas is een middel om te laten zien dat iemand is ingeënt tegen het coronavirus, recent negatief is getest of is hersteld van het virus. Zo moet verspreiding van het longvirus worden voorkomen.

In Frankrijk is veel weerstand tegen de coronapas. Tegenstanders zien dit als een verkapte vaccinatieplicht. In augustus werd er vaak gedemonstreerd tegen de pas.