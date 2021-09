Supermarktketens Plus en Coop gaan samen verder. De twee coöperaties fuseren tot het derde supermarktconcern van Nederland, achter Albert Heijn en Jumbo. Het nieuwe fusiebedrijf heeft 550 winkels in Nederland, die allemaal onder de naam Plus doorgaan. Daarmee heeft het bedrijf een marktaandeel van meer dan 10 procent.