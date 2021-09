Duitse krant: 1,1 miljard euro Duitse subsidie voor Tesla

Autoproducent Tesla krijgt van Duitsland een subsidie van ruim 1,1 miljard euro voor de realisatie van zijn accucellenfabriek in Grünheide nabij Berlijn. Het geld komt uit een pot geld van in totaal 2,9 miljard euro die de Duitse regering apart heeft gezet ter ondersteuning van accuprojecten in het land, schrijft de Duitse krant Der Tagesspiegel, zonder daarbij aan te geven waar de informatie vandaan komt.

Over de financiering zou al een akkoord zijn, maar er is nog wel goedkeuring voor nodig. Het ministerie van Economie laat aan de krant weten dat het proces nog niet is afgerond en dat een besluit in het slotkwartaal van dit jaar is voorzien.

Het ministerie verwacht dat ongeveer 5 miljard euro zal worden geïnvesteerd in de batterijfabriek, gelegen ten oosten van Berlijn. De komst van de fabriek zou goed zijn voor het scheppen van naar verwachting zo’n 2000 banen, aldus Der Tagesspiegel.