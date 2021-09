Alle scholen begonnen aan nieuwe schooljaar

De coronamaatregelen op scholen zijn grotendeels hetzelfde als voor de zomer. Alleen hoeven bijvoorbeeld leraren en leerlingen die volledig zijn gevaccineerd niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

In Amsterdam, waar de scholen al twee weken open zijn, moesten tientallen schoolklassen naar huis doordat leerlingen besmet bleken. Ook op andere plekken waar de scholen al even open zijn moesten er klassen naar huis worden gestuurd. Er zijn in totaal ruim 6660 primaire scholen in Nederland en bijna 650 scholen voor voortgezet onderwijs.

Tot de regio Zuid behoren de provincies Limburg en Zeeland, het grootste deel van Noord-Brabant en een aantal gemeenten in Gelderland.