Dodental noodweer VS stijgt tot 75

Het noodweer dat de oostkust van de Verenigde Staten vorige week teisterde heeft aan zeker 75 mensen het leven gekost. De orkaan Ida kwam vorige week zondag in de zuidelijke staat Louisiana aan land. Daar vielen 13 doden en zitten nog altijd 600.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De meeste slachtoffers vielen echter in de dagen daarna, toen de uitlopers van Ida over het noordoosten trokken.

New Jersey heeft zondag het dodental bijgesteld naar 27. Een woordvoerder van gouverneur Phil Murphey zei dat ook nog zeker vier mensen vermist worden. In buurstaat New York is het dodental opgelopen naar 17. Bijna alle slachtoffers daar kwamen om door verdrinking, toen kelderappartementen als gevolg van overstromingen onderliepen.

Ook in Connecticut, Pennsylvania, Maryland, Mississippi en Alabama maakte het noodweer slachtoffers. In alle staten worden nog mensen vermist.