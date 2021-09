Vier doden bij schietpartij Florida

Een schutter heeft in het plaatsje Lakeland, in de Amerikaanse staat Florida, in twee huizen vier mensen doodgeschoten, onder wie een baby. Een 11-jarig meisje overleefde de slachtpartij. De politie kon de man inrekenen, nadat hij zelf gewond was geraakt in een schotenwisseling met agenten. Volgens de politie werden daarbij ‘tientallen, zo niet honderden schoten gelost’.

Sheriff Grady Judd van Polk County, de gemeente waaronder Lakeland valt, vertelde zondag op een persconferentie dat de verdachte een 33-jarige veteraan is van het marinierskorps, die in Irak en Afghanistan heeft gediend. Hij kende zijn slachtoffers niet en het motief voor zijn daad is onduidelijk. ‘Hij kwam voor een vuurgevecht. We weten niet waarom’, zei Judd.

De politie vond in een van de woningen de lichamen van een 40-jarige man en een 33-jarige vrouw, die een baby van drie maanden in haar armen hield. Ook het 11-jarige meisje werd aangetroffen, met meerdere schotwonden. In de naburige woning vonden agenten het lichaam van de 62-jarige oma van de baby.