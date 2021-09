Nieuwe rijksmonumenten

De Waalsdorpervlakte (foto) en het Oranjehotel, zoals de Scheveningse gevangenis tijdens de Duitse bezetting werd genoemd, zijn sinds zaterdag een rijksmonument. Demissionair minister Van Engelshoven (Cultuur) maakte dat bekend tijdens de 76e herdenking van het Oranjehotel. Volgens Van Engelshoven is de beste manier om ‘zo’n weerzinwekkende plek’ tot nut te laten zijn ervoor te zorgen dat hij goed bewaard blijft. In het Oranjehotel hielden de bezetters 25.000 mensen gevangen. Honderden van hen werden naar de Waalsdorpervlakte in de duinen gebracht om er doodgeschoten te worden. <