Militairen plegen staatsgreep in Guinee, president afgevoerd

Een groep militairen heeft zondag een staatsgreep gepleegd in het West-Afrikaanse Guinee. Commando’s hebben president Alpha Condé (83) gevangengenomen, is te zien op video’s die op sociale media zijn verspreid. De coupplegers zeggen dat de regering is ontbonden, de grenzen zijn gesloten en de grondwet is opgeschort, hoewel de regering stelt dat de aanval op het presidentieel paleis is afgeslagen.

Sinds zondagochtend werd met automatische wapens geschoten in de hoofdstad Conakry, met name in de wijk waar het paleis en regeringsgebouwen staan. Ook zijn tanks en zwaarbewapende pick-uptrucks gesignaleerd. Buitenlandse ambassades hebben geadviseerd niet de straat op te gaan.

Luitenant-kolonel Mamady Doumbouya zei gedrapeerd in de nationale vlag op televisie dat wanbestuur van de regering de reden achter zijn actie is. VN-topman António Guterres riep op tot onmiddellijke vrijlating van Condé. De Portugees zegt de situatie in Guinee persoonlijk op de voet te volgen. Hij spreekt zich krachtig uit tegen een gewapende machtsovername.

Derde termijn

President Condé werd in december ingezworen voor zijn derde termijn, waarbij hij beloofde de corruptie in zijn land, een van de grootste bauxietexporteurs ter wereld, te bestrijden. Sinds hij in 2010 aan de macht kwam, zou hij de groeiende oppositie in toenemende mate hebben laten onderdrukken.

Condé overleefde in 2011 een aanslag waarbij twee lijfwachten om het leven kwamen, een teken dat de overgang naar democratie wankel is nadat in 2008 een coup was gepleegd in de voormalige Franse kolonie met een kleine 13 miljoen inwoners. De uitslag van de verkiezingen van vorig jaar oktober werd betwist. Er waren veel beschuldigingen van fraude. Condé kreeg uiteindelijk zijn derde termijn, die alleen mogelijk was nadat hij eerder dat jaar een nieuwe grondwet had doorgedrukt. Bij protesten kwamen tientallen mensen om het leven.