Perseverance neemt monster van rots op Mars

Marsverkenner Perseverance heeft zijn eerste stuk rots op Mars te pakken. Het wagentje heeft het monster dat later op aarde wordt onderzocht in een containerbuisje geplaatst. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil onder meer uitzoeken of het materiaal bewijs bevat dat er microben op de rode planeet hebben geleefd.

‘Ik heb het’, twitterde het NASA-account van het wagentje met een foto erbij. Perseverance (Volharding) had al drie dagen in een kleine rots geboord, maar de technici in het controlecentrum bij Los Angeles konden in eerste instantie niet zien of het monster op de juiste plek terecht was gekomen. Nieuwe foto’s met betere belichting laten zien dat de boormissie succesvol was.

Een vorige poging in augustus mislukte. Toen leverde de booractie alleen wat steenpoeder op, maar nu is er een monster met grofweg de dikte van een potlood veiliggesteld.

De zeswielige Marsverkenner landde eind februari in een krater op de planeet en maakte al snel zijn eerste ritje. Zijn werkgebied is de krater Jezero waar miljarden jaren geleden, toen op Mars water zou hebben gestroomd, mogelijk een rivier in een meer uitmondde. Voor onderzoek naar stenen en grond is de verkenner uitgerust met meer dan twintig camera’s en een boor. Het apparaat moet tientallen bodemmonsters verzamelen in buisjes. In 2028 moet een Europese verkenner aankomen op Mars om het spul te verzamelen.