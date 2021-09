Wakker Dier meldt recordstijging in vleesstunts

In het eerste halfjaar hebben de winkelketens meer dan 10.000 vleesaanbiedingen in hun folders geplaatst, 17 procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Het stuntgedrag nam volgens Wakker Dier ‘niet eerder zo snel toe’.

‘Het is eigenlijk gênant. Mensen doen hun best om minder vlees te eten en supers werken dat tegen’, zegt Anne Hilhorst namens de organisatie. Sinds 2015 is het aantal aanbiedingen bijna verdubbeld, van 5976 stunts in het eerste halfjaar van 2015 naar 10.172 in 2021. Hilhorst: ‘Elke keer moeten we concluderen dat supermarkten nog dieper zijn gezonken.’

Volgens Wakker Dier is nadrukkelijk beloofd de consument te verleiden om minder vlees te gaan eten.

De foldermonitor van de stichting volgt de vleesaanbiedingen van de twaalf grootste supermarktconcerns op de voet. Het gaat om Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, Spar en Vomar.

De supermarkten waren niet bereikbaar voor commentaar.