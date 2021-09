RIVM registreert 2393 besmettingen, minder dan weekgemiddelde

Het is ook minder dan het weekgemiddelde van 2539. Nederland schommelt al zo’n twee weken rond het niveau van rond de 2500.

In de gemeente Amsterdam kregen 205 inwoners een positieve test. Rotterdam telde 163 bevestigde besmettingen en in Den Haag testten 91 mensen positief. Daarna volgt Utrecht met 66 besmettingen en Haarlemmermeer met 36.

Het aantal sterfgevallen door corona was zondag twee. Zaterdag bedroeg dit aantal nog negen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.