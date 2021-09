Merkel bezoekt door overstromingen geteisterd Noordrijn-Westfalen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is zondag op bezoek in Noordrijn-Westfalen, een van de westelijke deelstaten die deze zomer getroffen werden door noodweer en overstromingen. Merkel ontmoette er door het extreme weer getroffen mensen.

Daaronder bevonden zich de collega’s van twee vrijwillige brandweerlieden die half juli waren omgekomen tijdens overstromingen in de regio Sauerland. Daar waren de overstromingen het ergst in het stadje Altena, dat na aardverschuivingen en overstromingen zo goed als afgesloten was van de buitenwereld. Het hoofd van de plaatselijke vrijwillige brandweer, Dirk Kersenbrock, zei dat de dood van zijn collega’s hem in shock had achtergelaten en beschreef het bezoek van Merkel als een ‘bijzonder geschenk’.

Merkel zal later op zondag een brug bezoeken aan de rand van de stad Hagen in het Ruhrgebied, die al is herbouwd na zware overstromingen, en deelnemen aan een gemeentelijke conferentie over wederopbouw. Ook staat een ontmoeting gepland met staatspremier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen. Laschet is de kanselierskandidaat van Merkels christendemocraten (CDU) en hoopt haar na de verkiezingen van september op te volgen.