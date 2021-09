Half miljoen Indiase boeren demonstreert tegen nieuwe landbouwwet

Honderdduizenden boeren hebben zondag geprotesteerd om de regering van Narendra Modi onder druk te zetten recent ingevoerde landbouwwetgeving in te trekken. Het was de grootste betoging tot nu toe in een maandenlange reeks demonstraties. Volgens de lokale politie was ruim een half miljoen boeren ervoor naar Muzaffarnagar getrokken, een stad in India’s dichtstbevolkte staat Uttar Pradesh.