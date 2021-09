Duitsland maakt 100 miljoen vaccindoses vrij voor andere landen

Duitsland wil dit jaar nog 100 miljoen doses van coronavaccins beschikbaar stellen voor de internationale vaccinatiecampagne. ‘Dat is net zo veel als we momenteel in ons eigen land hebben toegediend’, maakte minister van Volksgezondheid Jens Spahn bekend tijdens een G20-bijeenkomst.

Duitsland wil zo een bijdrage leveren aan het doel voor 2022 zeker 40 procent van de wereldbevolking te vaccineren. Spahn zei dat de pandemie pas voorbij is als het virus wereldwijd is verslagen. Hij legde uit dat er anders toch weer problemen kunnen ontstaan doordat nieuwe virusvarianten opduiken.

De wereldwijde aanpak van de pandemie is een belangrijk onderwerp op de bijeenkomst van ministers van landen die behoren tot de Groep van 20. Die bestaat uit belangrijke industrielanden en de EU. Demissionair minister Hugo de Jonge vertegenwoordigt Nederland op de bijeenkomst in Italië.

Welvarende landen zijn wereldwijd koplopers op vaccinatiegebied. Ze kopen vaccins rechtstreeks of via de Europese Unie bij farmaceuten. Ontwikkelingslanden met minder financiële middelen krijgen onder meer vaccins via het internationale COVAX-initiatief of rechtstreekse donaties van rijkere landen.