Qatar gaat dagelijks vluchten uitvoeren naar Afghanistan

Qatar heeft aangekondigd dat het voorlopig dagelijks vluchten met hulpgoederen gaat uitvoeren naar Afghanistan. Er arriveerde zaterdag al een toestel met medische voorraden en voedsel in hoofdstad Kabul, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar.

De golfstaat stuurde eerder ook al een technisch team naar Kabul om te helpen bij het heropenen van de belangrijke luchthaven. Daar worden sinds zaterdag ook weer binnenlandse vluchten uitgevoerd door de nationale luchtvaartmaatschappij Ariana Afghan Airlines.

De luchthaven was eind augustus nog gebruikt door westerse landen om een enorme luchtevacuatie uit te voeren. Dat gebeurde nadat de Taliban sneller dan verwacht de hoofdstad hadden bereikt, met grote chaos tot gevolg. Het normale vliegverkeer kwam stil te liggen.

Belangrijke brugfunctie

De ambassadeur van Qatar was zaterdag op het vliegveld om de vlucht met hulpgoederen te verwelkomen. Afghanistan kan dergelijke hulp uit het buitenland goed gebruiken. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zei onlangs dat ongeveer de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig heeft.

Qatar vervult een belangrijke brugfunctie tussen westerse landen en de nieuwe machtshebbers in Afghanistan. De Taliban hadden een politiek kantoor in die golfstaat en onderhandelden daar met de Verenigde Staten. Inmiddels hebben Nederland en andere landen aangekondigd hun ambassades in Kabul tijdelijk naar Qatar te verplaatsen.