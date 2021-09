Extinction Rebellion voert op de fiets actie in Zandvoort

Ongeveer vijftig mensen voeren zondagmiddag actie in Zandvoort op de fiets. De groepering Extinction Rebellion is de initiatiefnemer van de actie voor een uitstootvrije samenleving terwijl in de badplaats de Formule 1 Grand Prix van Nederland plaatsvindt. De fietstocht noemen ze een ‘Formule 0’ race met nul uitstoot.