Onrust in Montenegro om inauguratie hoofd Servisch-orthodoxe kerk

De politie van Montenegro heeft zondag traangas ingezet om een protest uiteen te drijven tegen de inauguratie van een Servisch-orthodoxe kerkgeestelijke als de religieuze leider van het land. De ceremonie bracht de verdeeldheid in Montenegro over de banden met Servië aan het licht.

De inauguratie van Joanikije II als de hoogste geestelijke van de kerk in het land, bekend als de metropoliet van Montenegro en aartsbisschop van Cetinje, vond onder zware beveiliging plaats in een klooster in de historische hoofdstad Cetinje. De demonstranten gooiden stenen, flessen en vuurwerk naar de politie toen kerkfunctionarissen per helikopter de stad in werden gevlogen. Ook stak de menigte autobanden in brand. Aan beide kanten vielen geen gewonden.

Montenegro verliet de unie met Servië in 2006, maar de kerk werd niet autonoom en bleef onderdeel van de Servisch-orthodoxe kerk. In de ogen van sommigen, waaronder de demonstranten van zondag, werd de kerk daardoor een symbool van Servische invloed. Zo weerspiegelen de protesten de spanningen in het Balkanland tussen degenen die pleiten voor nauwere banden met Belgrado en anderen die zich verzetten tegen een pro-Servische alliantie.

Premier Zdravko Krivokapic beweert dat de socialistische partij van president Milo Djukanovic achter de protesten zat. Djukanovic, die het land drie decennia lang regeerde tot hij vorig jaar de verkiezingen verloor, is tegen de inauguratie van Joanikije II maar heeft vooralsnog geen commentaar gegeven op Krivokapics beweringen. Een adviseur van Djukanovic, Veselin Veljovic, is zondag gearresteerd wegens deelname aan een aanval op de politie, meldt de staatstelevisie.