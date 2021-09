Circuit van Zandvoort loopt al vroeg vol met fans Verstappen

Net als op vrijdag en zaterdag is Zandvoort hermetisch afgesloten voor autoverkeer. De organisatie heeft de bijna 70.000 bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, per fiets of lopend te komen. Op de fietspaden in de omgeving van de badplaats rijden vooral mensen in oranje kleding of kleding van Red Bull, het team van Verstappen. De favoriet van vrijwel alle bezoekers begint om 15.00 uur vanaf poleposition aan de Dutch GP, die over 72 rondes gaat.

Zo’n 5 uur voor de start van de race lopen de tribunes langs het circuit in de zonovergoten duinen al aardig vol. Op alle stoeltjes van de hoofdtribune liggen rode, witte en blauwe vlaggen. De organisatie heeft er 37.000 neergelegd, waarmee langs het rechte stuk bij de start- en finishstreep een Nederlandse vlaggenzee moet ontstaan.