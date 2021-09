Hoogste generaal VS houdt rekening met burgeroorlog Afghanistan

De Amerikaanse legerleider Mark Milley noemt het ‘waarschijnlijk’ dat een burgeroorlog uitbreekt in Afghanistan. Hij waarschuwde in een interview met Fox News dat terreurgroepen daar hun voordeel mee kunnen doen.

De extremistische Taliban hebben vorige maand met een bliksemoffensief vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen. Dat gebeurde terwijl de laatste Amerikaanse troepen na twee decennia het land verlieten. Afghaanse tegenstanders van de Taliban houden nog wel stand in de Panjshirvallei, waar zwaar wordt gevochten.

Generaal Milley, de hoogste militair in de VS, schetste een somber beeld van de situatie. Hij vroeg zich hardop af of de Taliban hun greep op de macht kunnen verstevigen en het land effectief gaan besturen. ‘Misschien wel, misschien niet.’

Milley zei dat een mogelijke burgeroorlog kan leiden tot een situatie waarin al-Qaeda terugkeert of Islamitische Staat aan kracht wint. Hij zei het aannemelijk te vinden dat binnen ‘12, 24 of 36 maanden’ meer terroristische activiteiten worden gesignaleerd in de regio. ‘En dat gaan we in gaten houden.’