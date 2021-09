Bijna 2,2 miljoen mensen zien voetbalzege Oranje op Montenegro

Bijna 2,2 miljoen mensen hebben zaterdagavond de ruime zege (4-0) gezien van het Nederlands elftal op Montenegro in de WK-Kwalificatie, meldt Stichting KijkOnderzoek zondag. Memphis Depay tekende voor de eerste twee doelpunten in het Philips Stadion, waar hij zijn loopbaan begon bij PSV. Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo lieten de score verder oplopen. De kwalificatiewedstrijd, die te zien was op NPO 1, is daarmee verreweg het best bekeken programma zaterdag.