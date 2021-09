Pandemie leidt in VS tot stormloop op anti-parasitair middel

Gezondheidsexperts in de Verenigde Staten maken zich zorgen over mensen die het anti-parasitaire middel Ivermectine slikken omdat ze het zien als wondermiddel tegen het coronavirus. Een arts uit Oklahoma zegt dat ziekenhuizen de handen vol hebben aan patiënten die een overdosis van het geneesmiddel hebben genomen.

Ivermectine wordt gebruikt om vee mee te behandelen, maar kan ook worden voorgeschreven aan mensen. Er ontstond tijdens de pandemie een stormloop op het middel in de Verenigde Staten, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten dat nog niet is aangetoond dat het geschikt is om een coronabesmetting mee te behandelen.

Dokter Jason McElyea uit Oklahoma waarschuwde in Amerikaanse media dat de wachttijden in ziekenhuizen oplopen door de toestroom van mensen die ziek worden nadat ze zichzelf hebben behandeld met Ivermectine. Hij stelde dat patiënten na een overdosis last krijgen van misselijkheid, spierpijn en zelfs verlies van zicht.

Veiliger alternatief

Een andere arts uit die staat, Matthew Payne, zei onlangs tegen The Washington Post dat hij in ziekenhuizen regelmatig patiënten treft die coronavaccins niet vertrouwen en Ivermectine zien als een veiliger alternatief. ‘Ze zijn dan verrast en geschokt als ze ziek worden en naar het ziekenhuis moeten komen.’

Medicijnwaakhond FDA benadrukte eind vorige maand al dat het gevaarlijk kan zijn om zelf grote hoeveelheden Ivermectine in te nemen. ‘Je bent geen paard. Je bent geen koe. Zonder gekkigheid: stop ermee’, schreef de toezichthouder in een Twitterbericht.

Via speciaalzaken voor veehouders

Amerikanen bemachtigen Ivermectine onder meer via internet en speciaalzaken voor veehouders. Ook zijn er artsen die het geneesmiddel voorschrijven. Medische brancheorganisaties AMA, APhA en ASHP riepen afgelopen week op Ivermectine niet meer te verstrekken aan coronapatiënten, behalve voor onderzoeksdoeleinden.

Het middel wordt wel aangeprezen door bekende figuren in de media. Podcastpresentator Joe Rogan, die miljoenen volgers heeft, onthulde dat hij Ivermectine had genomen nadat hij het coronavirus had opgelopen. Complotdenker Alex Jones slikte een paar pillen tijdens een live-uitzending.