Media: afgebrande Grenfell Tower gaat tegen de vlakte

De Grenfell Tower in Londen, waar meer dan vier jaar geleden een dodelijke brand uitbrak, moet tegen de vlakte. Dat adviseren volgens The Sunday Times bouwexperts die door de regering zijn ingehuurd. Het gebouw zou namelijk een gevaar vormen voor de omgeving, zoals een nabijgelegen school.

Naar verwachting wordt deze maand aangekondigd dat de 23 verdiepingen tellende torenflat afgebroken gaat worden. Volgens de experts, die daar ‘ondubbelzinnig en unaniem’ voorstander van zijn, moet dat wel zorgvuldig gebeuren.

Regeringsmedewerkers zouden ook een aantal nabestaanden en overlevenden hebben verteld dat een besluit deze maand valt. Die zouden hun ook hebben verzekerd dat als het gebouw gesloopt gaat worden, dat niet voor juni 2022 gebeurt. Dan is het namelijk precies vijf jaar na de brand, die aan 72 mensen het leven kostte.

Grenfell United, een groep nabestaanden en overlevenden, zegt geshockeerd te zijn door het nieuws. Aan hen was verteld dat de overheid geen besluit zou nemen over het gebouw zonder hun advies. Zij denken dat het pand nog een rol kan spelen bij rechtszaken. Wel zijn ze van mening dat het gebouw een keer gesloopt moet worden, al hebben sommige nabestaanden wel eens geopperd om er een verticaal bos van te maken.

De dodelijke brand in 2017 werd deels veroorzaakt doordat brandbaar materiaal was gebruikt in de bedekking van het pand. Bij andere Britse gebouwen die lijken op de Grenfell Tower moest dergelijke bedekking worden weggehaald na de brand. Die renovatie kostte naar schatting miljarden ponden.