Arrestaties bij zaterdagse coronaprotesten in Frankrijk

In steden in Frankrijk zijn voor de achtste zaterdag op rij duizenden mensen de staat opgegaan om zich te verzetten tegen de inperking van vrijheden door de coronamaatregelen. Na ongeregeldheden werden 21 mensen aangehouden. Een agent raakte gewond, melden Franse media op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De opkomst van 142.000 deelnemers, van wie ruim 18.000 in Parijs, lijkt de dalende trend te bevestigen. Bij de ruim tweehonderd protestmarsen van vorige week werden 160.000 betogers geteld, 15.000 minder dan de week daarvoor. De weken daarvoor waren het er tienduizenden meer.

De coronagezondheidspas voor toegang tot cafés, restaurants, sportclubs, theaters en grote winkelcentra die moet aantonen of je bent gevaccineerd, genezen of negatief getest is een doorn in het oog van de tegenstanders van velerlei pluimage. De verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel zorgt ook voor veel weerstand.

Duitsland

In Duitsland werd zaterdag ook gedemonstreerd. In Berlijn gingen duizenden mensen de straat op tegen extreemrechtse politici en voor een ‘open en harmonieuze’ samenleving. Een breed verband van vakbonden, politieke partijen en verenigingen marcheerde door de Duitse hoofdstad onder de naam ‘Ondeelbaar’. De politie telde 10.000 deelnemers, de organisatie zag er ongeveer drie keer meer.

Zo’n 350 organisaties, waaronder Amnesty International, hebben zich eraan verbonden. Kernpunten van de beweging zijn ‘solidariteit, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en echte actie tegen de klimaatcrisis’.