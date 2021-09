Grote betoging in Zürich voor ‘huwelijk voor allemaal’

Duizenden mensen hebben in Zürich gedemonstreerd voor ‘een huwelijk voor allemaal’ in aanloop naar een referendum op 26 september. De Zwitsers krijgen dan de vraag voorgelegd of het huwelijk zoals dat in het burgerlijk wetboek nog staat vastgelegd voor alle vormen van partnerschappen moet gelden, zoals de regering al heeft besloten.

In het Zwitserse recht is een huwelijk vooralsnog voorbehouden aan man en vrouw. Andere verbintenissen heten partnerschap. Dat is volgens de tientallen actiegroepen die zaterdag in Zürich de straat opgingen niet voldoende. Ze stellen dat het partnerschap niet dezelfde rechten en plichten met zich meebrengt als een huwelijk. Dit zorgt voor problemen bij bijvoorbeeld naturalisatie en adoptie.

De Zwitserse regering en het parlement hebben hier echter al een einde aan gemaakt door te besluiten dat het homohuwelijk mogelijk is en dat partnerschapsovereenkomsten kunnen worden omgezet in een echt huwelijk. Maar hier is actie tegen gevoerd en er wordt een referendum voorgelegd met als doel de openstelling van het huwelijk voor onder meer paren van hetzelfde geslacht te dwarsbomen.