Frans Banninck Cocqpenning voor oprichter Orkater

Van Warmerdam heeft in 1972 aan de wieg gestaan van muziektheatergezelschap Orkater, waar hij eind september afscheid neemt als algemeen directeur. Met Orkater produceerde Van Warmerdam in de afgelopen jaren meer dan 200 voorstellingen en films in binnen- en buitenland. Hij heeft vele bijzondere voorstellingen verzorgd in Amsterdam, in samenwerking met onder meer het Bijlmer Parktheater, Theater Bellevue, ITA, het Amsterdamse Bostheater en het Over ’t IJ Festival. Ook zette hij filmtheater Het Ketelhuis op en produceerde hij films van zijn broer Alex.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.