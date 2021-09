Advocaat: mogelijk dat pensioenkorting moet worden gecompenseerd

Een uitspraak in een zaak rond een klein pensioenfonds kan mogelijk grote gevolgen hebben. Een van de uitkomsten zou kunnen zijn dat Nederlanders die zijn gekort of worden gekort op hun pensioen moeten worden gecompenseerd. Dat bevestigt advocaat en hoogleraar Europees pensioenrecht Hans van Meerten na eerdere berichtgeving van consumentenprogramma Kassa. ‘Het kan gaan om miljarden euro’s’, claimt hij.

Van Meerten bereidt een potentieel invloedrijke rechtszaak voor van medewerkers uit de reisbranche die pensioen opbouwden bij Reiswerk Pensioenen. Zij werden flink gekort nadat hun noodlijdende fonds werd overgenomen door pensioenfonds PGB.

Het fonds had zo’n 30.000 deelnemers, die tot bijna 19 procent zijn gekort. ‘De rechter zou bijvoorbeeld kunnen besluiten dat elke korting boven de 5 procent disproportioneel is’, zegt Van Meerten. ‘In deze zaak gaat het mogelijk om miljoenen euro’s.’

Hoogleraar

De advocaat, ook hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, bepleit dat er sprake is van eigendomsrecht op het opgebouwde pensioen, waar niet zomaar aan kan worden getornd. Daarnaast hebben de deelnemers van het fonds nooit ingestemd met de korting op hun pensioen en ook niet met de overname van hun fonds.

Als de rechter besluit dat individuele toestemming noodzakelijk is voor zulke maatregelen, heeft dat grote gevolgen voor het Nederlandse pensioenstelsel. Het zou voor pensioenfondsen moeilijk worden om grote kortingen door te voeren.

De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zou ook in gevaar kunnen komen omdat individuele deelnemers daar dan ook toestemming voor zouden moeten geven. ‘Dan is er een probleem voor minister Koolmees van Sociale Zaken’, zegt Van Meerten. Hij wil de dagvaarding voor de zaak van de deelnemers van Reiswerk Pensioenen nog deze maand indienen. ‘Ik hoop dat er dan binnen een half jaar een uitspraak komt.’

Teleurstellend

‘Wij begrijpen natuurlijk dat verlagen van pensioen teleurstellend is’, schrijft Reiswerk Pensioenen in een reactie aan Kassa. Volgens het fonds was de pensioenverlaging nodig om een toekomstbestendig perspectief te bieden. PGB zegt dat het besluit tot korting was genomen voordat het Reiswerk heeft overgenomen en wil er inhoudelijk niets over zeggen.

De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt, laat weten te beoordelen of pensioenen goed zijn overgedragen van het ene naar het andere pensioenfonds. DNB kan een verbod opleggen wanneer een overdracht of een pensioenkorting niet aan de wettelijke eisen voldoet. Dat is in dit geval niet gebeurd.