Lichte daling van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen zaterdag ongeveer evenveel coronapatiënten als een dag eerder. In totaal zijn er nu 654 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is één minder dan op vrijdag en drie meer dan op donderdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen de 600 en 700.