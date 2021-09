VS hebben tienduizenden evacués weer weggehaald uit Qatar

De Verenigde Staten hebben tienduizenden mensen die vanuit Afghanistan naar Qatar waren gevlogen overgeplaatst naar bestemmingen in andere landen. Er bevinden zich momenteel nog zo’n 1400 evacués op de Amerikaanse basis in die Golfstaat, maakte generaal Gerald Donohue bekend. Zij vertrekken vrijwel allemaal later op zaterdag.

De basis al-Udeid in Qatar was de afgelopen weken een tussenstop voor veel mensen die uit Afghanistan werden gehaald. De VS brachten volgens Donohue in totaal zo’n 57.000 mensen naar de Golfstaat. In de basis bevonden zich op het hoogtepunt van de grootste luchtevacuatie in de Amerikaanse geschiedenis ongeveer 17.500 evacués. Tijdens de operatie zijn ook negen baby’s geboren.

De massale evacuatie volgde op een bliksemoffensief van de Taliban in Afghanistan. De extremisten liepen sneller dan verwacht hoofdstad Kabul onder de voet. Duizenden wanhopige Afghanen trokken naar het vliegveld van die stad in de hoop een plek te kunnen bemachtigen aan boord van een vliegtuig. Westerse landen probeerden ondertussen ook hun eigen burgers weg te halen uit Afghanistan.

Donohue vertelde dat evacués onder meer zijn overgebracht naar bestemmingen in Europa en de Verenigde Staten. Er blijft volgens de generaal een kleine groep achter in Qatar. Het gaat om mensen die medische hulp nodig hebben en om die reden nog niet verder kunnen reizen.