NS: bijna 24.000 racefans zaterdag met de trein naar Zandvoort

De NS heeft zaterdagochtend, tot 12.30 uur, bijna 24.000 racefans naar Zandvoort vervoerd. De NS spreekt in een bericht op de website van ‘een feestelijke sfeer op stations en in de treinen’.

Door een uitbreiding van de NS-dienstregeling vanwege de Grand Prix in Zandvoort, die vrijdag begon met vrije trainingen, kunnen per uur 10.000 treinreizigers naar de Noord-Hollandse badplaats worden gebracht. De NS verwachtte gemiddeld 23.000 mensen per dag naar Zandvoort te brengen. Vrijdag waren dat er ook al meer: ruim 27.000.

Vanaf het station in Zandvoort is het zo’n tien tot vijftien minuten lopen naar het circuit.