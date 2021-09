Uber gaat wegens abortuswet aangeklaagde chauffeurs bijstaan

Taxi-apps Uber en Lyft gaan chauffeurs bijstaan die worden aangeklaagd vanwege de zeer strenge abortuswet in de Amerikaanse staat Texas. Vrouwen in Texas mogen sinds woensdag hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen. Iedereen kan een vrouw die deze wet overtreedt of iemand die haar heeft geholpen, zoals een taxichauffeur, wettelijk aansprakelijk stellen.