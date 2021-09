KWF collecteert in tientallen steden zonder bus maar met QR-code

Zo’n 80.000 vrijwilligers halen dit jaar geld op voor het KWF tijdens de collecteweek. Rotterdam is de grootste van de steden waar de collectanten geen bus bij zich hebben, maar een ‘collectebord’ met daarop de QR-code, die mensen kunnen scannen met hun telefoon om op die manier geld over te maken. Ook KWF-vrijwilligers in onder meer Zaandam, Zeist en Leeuwarden laten de collectebus dit jaar thuis.

Sinds een jaar of twee maken verschillende goede doelen gebruik van QR-codes voor de collecte. Vorig jaar, tijdens de eerste zomer van de coronacrisis, nam het aandeel van het geld dat wordt binnengehaald door middel van QR-codes flink toe, aldus KWF. ‘Betalen met een QR-code is contactloos en daarmee handig en veilig.’

Toekomstbestendig

De Maag Lever Darmstichting collecteerde in juni 2020 ook al een week uitsluitend met QR-codes. ‘Dat was toen echt vanwege de coronasituatie’, aldus een woordvoerster van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. ‘Dit jaar gaan ze ook gewoon weer met bussen langs de deuren.’

Naast het veiligheidsaspect wil het KWF ook onderzoeken of het gebruik van QR-codes een goede manier is om het collecteren toekomstbestendig te maken. Want vooral jongeren hebben vaak geen contant geld meer in huis. ‘En iedereen is veel bekender geraakt met het gebruik van de codes tijdens de pandemie’, aldus een woordvoerster. ‘Denk aan restaurants waar je ermee kunt bestellen, maar ook de CoronaCheck-app.’

Geen volledige vervanging

Toch bestaat volgens Goede Doelen Nederland op dit moment 80 procent van alle opbrengst uit collecteweken nog steeds uit contant geld. ‘De digitale collecte via de QR-code aan de deur is dus nog lang geen volledige vervanging voor de contante giften in de collectebus’, aldus directeur Margreet Plug. ‘Het is meer een aanvulling.’

Jaarlijks gaan volgens brancheorganisatie zo’n 650.000 vrijwilligers langs de deuren om geld in te zamelen voor het goede doel. Er wordt ieder jaar zo’n 35 miljoen euro opgehaald.