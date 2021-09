VN-baas organiseert hulpbijeenkomst voor Afghanistan in Genève

‘De conferentie zal pleiten voor meer geld voor humanitair werk, zodat de levensreddende operatie kan doorgaan’, zei Dujarric, en tevens ‘een beroep doen op volledige en onbelemmerde humanitaire toegang om ervoor te zorgen dat Afghanen essentiële levensbenodigdheden blijven ontvangen’.

Al voor de recente machtsovername door de Taliban was Afghanistan sterk afhankelijk van hulp: 40 procent van het bruto binnenlands product is afkomstig van buitenlandse hulp. Volgens de VN worden momenteel 18 miljoen mensen in Afghanistan geconfronteerd met een humanitaire ramp, terwijl nog eens 18 miljoen zich daar snel bij zouden kunnen voegen. In totaal wonen naar schatting 39,2 miljoen mensen in Afghanistan.

‘Een op de drie Afghanen weet niet waar hun volgende maaltijd vandaan zal komen’, zei Dujarric. ‘Bijna de helft van alle kinderen onder de vijf jaar zal naar verwachting in de komende twaalf maanden ondervoed zijn’, zei Dujarric.

De woordvoerder zei ook dat de recent geboekte vooruitgang in het land moet worden behouden en dat de rechten van vrouwen een ‘essentieel’ onderdeel vormen van de toekomstige stabiliteit van Afghanistan.