Amerikaanse minister naar Qatar en Duitsland vanwege Afghanistan

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken reist zondag naar Qatar voor gesprekken over de crisis rond Afghanistan. Hij gaat daarna door naar Duitsland, waar hij digitaal beraad heeft met ministers uit ruim twintig landen over onder meer de toekomst van de vele tienduizenden mensen die uit de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn geëvacueerd.

In Qatar, dat een belangrijk knooppunt is in de crisis, verblijven volgens Blinken veel ‘heldhaftige’ Afghanen die de Taliban, de nieuwe machthebbers in Kabul, zijn ontvlucht. Ook op de Amerikaanse legerbasis Ramstein in Duitsland ontmoet hij Afghanen die in afwachting zijn van een visum voor de VS. Daarvoor moeten langdurige procedures worden doorlopen, die de Amerikaanse regering wil versnellen.

Van de bijna 124.000 mensen die de VS en hun bondgenoten hebben weggehaald uit Kabul, gaat het volgens Blinken bij meer dan driekwart om Afghanen die risico liepen onder het nieuwe regime, bijvoorbeeld omdat ze westerse landen hebben geholpen. Ongeveer 6000 van hen zijn Amerikaans. Met de Amerikanen in Afghanistan die mogelijk weg willen, is vrijwel constant contact, zei de minister.

Het beraad in Duitsland moet ertoe bijdragen dat de Taliban zich aan hun belofte houden dat Afghanen die dat willen hun land kunnen verlaten als ze de juiste papieren hebben. Het vliegveld in Kabul is vrijdag op kleine schaal opengegaan, maar een volledige heropening is volgens Blinken ingewikkeld. Qatar en Turkije hebben hun diensten aangeboden, maar er wordt ook gekeken of Amerikanen die het jaren draaiende hielden een rol kunnen spelen. Daarvoor is wel overeenstemming met de nieuwe machthebbers in Kabul nodig. De Taliban hebben een politiek kantoor in Qatar.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin vliegt zondag ook naar Qatar en reist daarna verder naar bondgenoten als Bahrein, Koeweit en Saudi-Arabië.