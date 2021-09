Organisatie Dutch GP neemt maatregelen om fans beter te spreiden

‘Het ziet er dan heel vervelend uit, omdat het op die plek heel druk werd’, zegt Dimitri Bonthuis, manager Covid-19 tijdens het GP-weekeinde. ‘Omdat het bij de kassa’s stokte, liep het terrein vol. Dat ging niet goed, al was het wel verklaarbaar. We hebben daar kritisch naar gekeken, om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. En stel dat we weer tegen zo’n situatie aanlopen, dan grijpen we sneller in.’

De organisatie stuurde honderden vrijwilligers naar het terrein om de bezoekers op te roepen afstand te houden. Via de grote schermen en de speakers werd de toeschouwers opgeroepen om consumpties op de tribune te nuttigen. De bijna 70.000 bezoekers hebben daar allemaal een vaste zitplaats.