Europese beurzen lager na Amerikaans banenrapport

De Europese beurzen hebben vrijdag een stap terug gedaan. Een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid zorgde voor onzekerheid over de economische groei. Nadat die cijfers naar buiten kwamen zakte de AEX-index flink weg, maar vervolgens was er wat herstel. Wel moest de jacht op de 800-puntengrens even worden gestaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 0,5 procent in de min op 789,55 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot een stand van 111,80 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,1 procent in.

Chipbedrijf ASMI was de grootste stijger in de AEX met een winst van 0,7 procent, maar branchegenoot Besi was juist de grootste daler. Dat bedrijf verloor haast 3 procent. DSM kondigde aan de leverancier van op zuivel gebaseerde aroma’s First Choice Ingredients over te nemen voor een bedrag van 453 miljoen dollar. Dat leverde het bedrijf een minimale koerswinst op.

Shell

Olie- en gasconcern Shell verloor 1,4 procent. Steeds meer pensioenfondsen stoppen hun investeringen in de fossiele industrie. Eerder maakte het pensioenfonds Horeca & Catering bekend dat het zijn investeringen staakt. Nu stapt ook PME, een van de grootste pensioenfondsen, uit olie en gas.

Air France-KLM werd 1,8 procent lager gezet. KLM maakte bekend op een aantal routes naar de Verenigde Staten de komende tijd niet te zullen vliegen omdat er door strenge reisregels vanuit de VS weinig animo is. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa (min 0,9 procent) gaf eerder al aan niet te verwachten dat die snel zullen worden versoepeld voor Europese reizigers. De trans-Atlantische routes zijn belangrijk voor het verdienmodel van veel Europese luchtvaartmaatschappijen.

Auto-industrie

Verder ging de aandacht uit naar de Duitse auto-industrie. BMW, Daimler en Volkswagen krijgen mogelijk een claim van Greenpeace en milieu-ngo Deutsche Umwelthilfe (DUH). De klagers menen dat de autoproducenten te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Vooral het gegeven dat de bedrijven hun inspanningen niet opvoeren om uitstoot tegen te gaan steekt de milieuclubs. Volkswagen, Daimler en BMW verloren in Frankfurt tot 2,3 procent.

De euro was 1,1881 dollar waard, tegen 1,1861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 69,58 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper, op 72,85 dollar per vat.