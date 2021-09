Voor de Formule 1 in Zandvoort gelden dezelfde regels als in andere sectoren, aldus zorgminister Hugo de Jonge. ‘Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is’, zegt hij over de beelden waarop te zien is dat vele duizenden mensen door elkaar lopen op het evenement.

Een oordeel wil de demissionaire bewindsman nog niet vellen over hoe het eraan toegaat in Zandvoort. Handhaving van de regels is aan de gemeente zelf.