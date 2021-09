Verpleegkundigen niet blij met overname pakket Van Ark

Beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN is er niet erg over te spreken dat het hele pakket van de vertrokken gezondheidsminister Tamara van Ark nu wordt overgenomen door haar toch al drukke collega’s minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis. Daarvoor is het te groot en te belangrijk, vindt de organisatie.

‘Er spreekt een gebrek aan besef van urgentie uit. Dat zagen we ook in de opzet tot de aanzet van een regeerakkoord van VVD en D66. We zitten in een permanente zorgcrisis: met te weinig mensen en oplopende personeelstekorten moeten we steeds meer en steeds zwaarder zorg leveren. Over die zorgcrisis staat geen woord in de plannen. Zonder forse investeringen in zorgmedewerkers komen we nooit uit de crisis’, stelt hun woordvoerder. Hij wenst de vertrokken bewindsvrouw overigens wel beterschap en sterkte toe.