Zesde verdachte Mallorca-zaak ook verdacht van doodslag

De zesde verdachte die is aangehouden in de Mallorca-zaak wordt nu ook verdacht van het medeplegen van doodslag, meldt het OM. De rechtbank Midden-Nederland heeft het voorarrest van de 18-jarige Hilversummer met twee weken verlengd. Dat is de maximale termijn.

De Hilversummer wordt daarnaast verdacht van een poging tot doodslag in een horecazaak en van het plegen van openlijk geweld in deze horecagelegenheid en later op de boulevard in El Arenal. Als gevolg van het geweld kwam een 27-jarige man uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond.

Eerder hield de politie vijf verdachten aan. Die zitten allemaal in voorarrest.