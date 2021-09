Apple stelt omstreden scanfunctie naar kinderporno uit

Apple stelt een aangekondigde methode om kinderporno op te sporen uit. Het bedrijf wilde voor zijn Amerikaanse klanten die hun foto’s in de clouddienst iCloud van het techbedrijf op willen slaan al op hun iPhone of iPad gaan scannen of daar geen kinderporno-afbeeldingen bij zaten. Hoewel Apple claimde dat er allerlei veiligheidsmaatregelen waren om de privacy van gebruikers te beschermen, konden de plannen op veel kritiek rekenen.